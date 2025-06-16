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شاهد.. إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال بث مباشر

مدة الفيديو 00 دقيقة 29 ثانية 00:29
16/6/2025-|آخر تحديث: 19:23 (توقيت مكة)

قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، اليوم الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الأستوديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وقد استؤنف بث القناة الإخبارية بعد دقائق من الغارة، وفقا للإعلام المحلي الذي أفاد أيضا بأن بقية القنوات تبث كالمعتاد.

وعادت المذيعة نفسها لتظهر في بث جديد، متهمة إسرائيل باستهداف حرية التعبير وصوت المظلومين.

وقال التلفزيون الإيراني، في بيان، إن "الكيان الصهيوني قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وأضاف أن "العدو الصهيوني يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف القناة الإخبارية".

وقبل وقت قليل من هذا القصف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء".

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + الصحافة الإيرانية

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