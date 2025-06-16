شاهد.. إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال بث مباشر

قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران، اليوم الاثنين، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام داخل الأستوديو.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة عدد من موظفي التلفزيون جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في #طهران.. ما تفاصيل هذا الاستهداف حتى الآن؟#الأخبار pic.twitter.com/kWFHJO0MmM — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2025

وقد استؤنف بث القناة الإخبارية بعد دقائق من الغارة، وفقا للإعلام المحلي الذي أفاد أيضا بأن بقية القنوات تبث كالمعتاد.

وعادت المذيعة نفسها لتظهر في بث جديد، متهمة إسرائيل باستهداف حرية التعبير وصوت المظلومين.

⭕️المذيعة الشجاعة سحر امامي: –#إسرائيل لم تستهدف مبنى او موظفين بل انها تستهدف حرية التعبير و صوت الحق و صوت المظلوم. pic.twitter.com/NBZvhxnXTD — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 16, 2025

وقال التلفزيون الإيراني، في بيان، إن "الكيان الصهيوني قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون".

وأضاف أن "العدو الصهيوني يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف القناة الإخبارية".

وقبل وقت قليل من هذا القصف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "بوق التحريض الإيراني في طريقه للاختفاء".