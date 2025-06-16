قوات الأمن الإيرانية تضبط ورشة لتصنيع المسيرات في أصفهان

أفادت قيادة الشرطة في أصفهان (وسط) بأن قوات الأمن ضبطت ورشة لتصنيع المسيرات في أطراف المدينة، واعتقلت 4 أشخاص.

وفي هذا السياق، أعلن قائد الشرطة في مدينة "ري" عن اكتشاف ورشة لصناعة المسيرات الانتحارية والعبوات الناسفة في المدينة.

ونقل موقع "نور نيوز" عن العقيد حسين مافي أن عددا كبيرا من الطائرات المسيرة ومعدات تصنيع الطائرات الانتحارية، والعبوات الناسفة، ضبط بأحد المنازل.

وأكد قائد الشرطة أن أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة ضبطت خلال هذه العملية.

وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين عن إعدام شخص أدين بالتعامل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، كان قد اعتقل عام 2023، في ظل اعتقالات جديدة تنفذها الشرطة ضد متعاونين مع إسرائيل، في خضم التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وأمس الأحد، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن شخصين متهمين بأنهما عنصران تابعان للموساد اعتقلا في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.