إسرائيل تعلن سقوط صاروخ من اليمن قبل وصوله

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صاروخا أُطلق اليوم الاثنين من اليمن سقط قبل وصوله إلى إسرائيل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك، قال الجيش في منشور على منصة "إكس" إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المواقع في جنوبي إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

ولم تعلن جماعة الحوثي على الفور مسؤوليتها عن الصاروخ، وهي التي أكدت مرارا استمرارها بمهاجمة إسرائيل، عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، لحين إنهائها جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهرا.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 128 قتيلا و900 جريح.

وقد أعلن زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي تأييده للرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا الأخيرة بـ"حرب مفتوحة ومستمرة".