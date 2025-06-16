إيران تعلن إطلاق عملية مركّبة بالمسيّرات والصواريخ نحو تل أبيب وحيفا

أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، وقال إن طهران أطلقت عمليات -تشترك فيها المسيرات والصواريخ- تستهدف تل أبيب وحيفا.

وأوضح التلفزيون الحكومي أن الحرس الثوري وباقي وحدات الجيش الإيراني بدأت هجوما شاملا ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة فارس عن مصادر أن "هجمات إيران الجديدة ضد الكيان الصهيوني مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات".

وقال الحرس الثوري إنه نفذ "الموجة التاسعة من عملية الوعد الصادق-3 ضد الكيان الصهيوني بصواريخ ومسيرات".

وأضاف أنه "خلال 72 ساعة الماضية نفذنا 545 عملية بالمسيرات ضد الكيان الصهيوني" مؤكدا أنه لن يسمح "للكيان الصهيوني أن ينعم بالهدوء والاستقرار".

وبالتوازي مع ذلك، كتب المرشد الإيراني علي خامنئي، في منشور على منصة إكس "نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني".

وجاءت تدوينة خامنئي بعد وقت وجيز على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي -المطلوب لمحكمة العدل الدولية- لم يستبعد فيها استهداف المرشد الإيراني وذلك في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية مشيرا إلى أن ذلك "لن يؤدي إلى تصعيد الصراع، بل سينهي الصراع".

صورة نشرها المرشد الإيراني في منشور على منصة إكس، مُرفقًا معها قوله: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، بإذن الله ستتغلب #إيران على الكيان الصهيوني pic.twitter.com/JyLZEEsw4D — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2025

إيران: تدمير منظومة دفاع إسرائيلية

وفي السياق، نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع -اليوم الاثنين- أن مسيّرة إيرانية نجحت في تدمير منظومة دفاعية إسرائيلية بعيدة المدى، وذلك في إطار عملية "الوعد الصادق-3″ التي تنفذها إيران ضد إسرائيل.

وقال المصدر في تصريح للوكالة "منذ انطلاق عملية الوعد الصادق-3، نفذت إيران 550 عملية بطائرات مسيّرة استهدفت العمق الإسرائيلي دون توقف".

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وأوضح أن العملية الأخيرة نُفذت باستخدام مسيّرة اخترقت الأجواء انطلاقاً من محيط القدس، وتمكنت من الوصول إلى هدفها في قلب الأراضي المحتلة وتدمير منظومة دفاعية إسرائيلية متقدمة.

توقف مصفاة نفط في حيفا

هذا، وأعلنت مجموعة بازان الإسرائيلية أن منشآت مصفاة النفط في حيفا توقفت عن العمل بالكامل، بعد تعرض محطة الطاقة التابعة لها لأضرار كبيرة نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت المجمع، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت "بازان" -في بيان للهيئات التنظيمية التابعة لها- إن الهجوم الإيراني أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفيها.

وذكرت المجموعة أن المحطة المتضررة مسؤولة عن جزء من تشغيل منشآت "بازان" مشيرة إلى وجود "أضرار إضافية" لم تُحدّد طبيعتها بعد.

وأضافت "نعمل -بالتعاون مع شركة الكهرباء التي استجابت بشكل فوري- على تنفيذ الأعمال اللازمة بأسرع وقت ممكن لضمان تزويد منتظم للكهرباء إلى المجمع" مؤكدة أنها تجري حاليا تقديرا شاملا لحجم الأضرار، بهدف تحديد أفضل السبل لمعالجتها واستعادة التشغيل الكامل.

وفيما يبدو تعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن قطاع الطاقة قادر على تلبية الاحتياجات من الوقود.

وكانت إسرائيل قالت إنها تلقت 11 موجة من القصف بمئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذه المواجهة، وأدت بعض هذه الضربات إلى إيقاع قتلى وخسائر مادية كبيرة في تل أبيب وحيفا.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل وإيران بعضهما البعض العدو الألد، ويعتبر الهجوم الإسرائيلي الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من حرب الظل، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.