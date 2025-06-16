أكسيوس: واشنطن تحذر إيران من تجاوز خط أحمر

قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت حلفاءها بالمنطقة أنها لا تخطط للانخراط في الحرب بين إيران وإسرائيل، ونقلت عبر حلفائها رسالة تحذير لطهران من تجاوز خط أحمر.

ونقل الموقع عن مصدرين قولهما إن واشنطن لن تنخرط بالحرب وإيران ما لم تستهدف طهران أميركيين.

وأكد المصدران أن واشنطن تتوقع من حلفائها نقل رسالة إلى إيران لمنع أعمال انتقامية ضد قوات أو مصالح أميركية، ونصت الرسالة الأميركية على أنه إذا هاجمت إيران الأميركيين فإنها ستتجاوز خطا أحمر.

اتهم القادة الإيرانيون الولايات المتحدة بالتواطؤ في جهود الحرب الإسرائيلية وهددوا لأسابيع بالرد على أي هجوم إسرائيلي باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

وقال دبلوماسي عربي وصفه الموقع بأنه على معرفة مباشرة بتفكير طهران "الإيرانيون حذرون جدا حتى الآن لعدم القيام بأي شيء يمكن أن يدفع الولايات المتحدة للتدخل".

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أميركيا أكد أن إدارة ترامب لا تنظر بشكل نشط في الطلب الإسرائيلي لواشنطن من أجل التدخل في الحرب.

وطلبت إسرائيل من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب لتحقيق هدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني.

ولم تخف إدارة ترامب مساعدتها إسرائيل في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران، لكنها أوضحت أن إسرائيل تعمل بمفردها في مهاجمة الأراضي الإيرانية.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل كانت لديها نهاية الأسبوع فرصة عملية لاغتيال المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي لكن ترامب عارض الخطوة.

وبرر مسؤول أميركي موقف ترامب بأن الإيرانيين لم يقتلوا أميركيين.

وفي حديث لشبكة "إيه بي سي"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قتل خامنئي سيؤدي إلى "إنهاء الحرب"، وأكد أن الأمر لا يزال احتمالًا قائمًا.

وأشار نتنياهو إلى أنه يتحدث إلى الرئيس الأميركي بشكل شبه يومي، وقال إنه يقدّر المساعدة الأميركية في التصدي للهجمات الإيرانية لكنه أكد أن ترامب سيفعل ما يراه الأفضل للولايات المتحدة.

إعلان

وأضاف أن ترامب والشعب الأميركي يفهمون الحاجة إلى "اتخاذ موقف ضد الشر.. أنا أفهم (شعار) أميركا أولا، لكن لا أفهم ‘أميركا ميتة’. هذا ما يريده هؤلاء الناس".