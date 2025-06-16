عاجل | أكسيوس عن مصدرين: واشنطن أبلغت حلفاءها بالمنطقة أنها لن تنخرط بحرب إسرائيل وإيران ما لم تستهدف طهران أميركيين
16/6/2025-|آخر تحديث: 17/6/202500:15 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مصدرين: واشنطن أبلغت حلفاءها بالمنطقة أنها لن تنخرط بحرب إسرائيل وإيران ما لم تستهدف طهران أميركيين
أكسيوس عن مصدرين: الرسالة الأميركية هي أنه إذا هاجمت إيران الأميركيين فإنها ستتجاوز خطا أحمر
أكسيوس عن مصدرين: واشنطن تتوقع من حلفائها نقل رسالة إلى إيران لمنع أعمال انتقامية ضد قوات أو مصالح أميركية
أكسيوس عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب لا تنظر بشكل نشط في الطلب الإسرائيلي لواشنطن من أجل التدخل في الحرب
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل كانت لديها نهاية الأسبوع فرصة عملية لاغتيال خامنئي لكن ترامب عارض الخطوة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة