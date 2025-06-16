الوكالة الذرية: لا مؤشرات على تعرض المنشأة السفلية في نطنز لهجوم

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، أن "لا مؤشرات على هجوم" على المنشأة السفلية من موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بعد ضربات إسرائيلية دمرت القسم الموجود فوق الأرض.

وقال غروسي أثناء اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة "لا توجد أي مؤشرات على هجوم ملموس على قاعة السلاسل (لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم) الموجودة تحت الأرض، والتي تضم جزءا من محطة التخصيب التجريبي ومحطة التخصيب الرئيسية".

وأضاف "مع ذلك، ربما يكون انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة السلاسل قد ألحق ضررا بأجهزة الطرد المركزي هناك".

في الوقت نفسه، قال غروسي إنه لا مؤشرات على مزيد من الأضرار في موقع فوردو، أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب.

وقدم غروسي إفادة اليوم الاثنين عن الوضع في المنشآت النووية الإيرانية بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية.

وقال في بيان لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الوكالة موجودة في إيران وستبقى كذلك.

التفتيش سيستمر

وأشار إلى أن "عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات في إيران ستستمر حالما تسمح ظروف السلامة بذلك، وفقا لالتزامات إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

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وأشاد غروسي بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي.

يذكر أن إسرائيل بدأت فجر الجمعة الماضية هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة.