جابر الحرمي: استهداف التلفزيون الإيراني تطور خطير

قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي إن استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون في إيران يمثل تطورا خطيرا في مسار الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال الحرمي إن إسرائيل درجت على مثل هذه الاعتداءات في عدوانها على قطاع غزة عبر استهداف المؤسسات الإعلامية والصحفيين الذين استُشهد منهم أكثر من 200.

وحسب الحرمي، يدفع هذا التحول نحو توسيع رقعة العدوان في المنطقة بأسرها وجرها إلى حرب إقليمية، في وقت تحاول فيه دول المنطقة المضي نحو حلول دبلوماسية وسياسية، ووقف الحرب وعدم توسيع نطاقها في هذه الرقعة الإستراتيجية، وما تحمله من ثروات للعالم بأسره.

واعتبر رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية أن الاعتداء على مؤسسة إعلامية هو تعدٍّ على القانون الدولي، مطالبا المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والإعلامية أن تتخذ موقفا حازما.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قصفت إسرائيل مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران، خلال بث مباشر، حيث فوجئت مذيعة القناة الإخبارية بصوت الانفجارات وسقوط حطام السقف داخل الأستوديو.

جريمة حرب

وفي السياق ذاته، قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان إن قصف مبنى التلفزيون جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، "لكن إسرائيل تتمترس خلف الدعم الغربي اللامحدود لها".

واعتبر أحمديان أن هدف هذا الاستهداف هو إسكات الصوت الإيراني، لأن هناك دعاية إسرائيلية لتغليب سرديتها في كل مكان حتى في الداخل الإيراني، بينما وُفِّق الإعلام الإيراني في دحض تلك السردية.

وأكد المتحدث للجزيرة نت أن "هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم المرتكبة سلفا، في حين ترتفع المعنويات الإيرانية"، مشيرا إلى أن "إعلام الكيان الصهيوني سيفشل في مخططاته".