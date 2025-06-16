تعرّف على الملاجئ والغرف المحصنة وأماكن وجودها في إسرائيل

سلط الصاروخ الإيراني الذي أصاب ملجأ إسرائيليا محصنا في بتاح تكفا شرقي تل أبيب الضوء على الملاجئ والغرف المحصنة في إسرائيل مع تصاعد وتيرة الحرب مع إيران.

وتوجد أنواع من الملاجئ والغرف المحصنة قرب التجمعات السكانية، وهي مصنوعة من الخرسانة المسلحة، ويتم وضع ألواح من الفولاذ بين جدرانها، وتكون أبوابها من الفولاذ أيضا.

وتهدف هذه الغرف المحصنة إلى إعطاء السكان حماية عالية من الضربات الصاروخية، وفق خريطة تفاعلية عرضتها الجزيرة.

وتوجد هذه الغرف أيضا داخل الشقق السكنية في الأبنية والمنازل حديثة الإنشاء، وتعد أمرا ضروريا لإعطاء تراخيص البناء في إسرائيل.

كما توجد مجموعة من هذه الملاجئ في الأماكن العامة بكامل التوصيلات الكهربائية، التي تتيح للسكان البقاء فيها فترات زمنية، حسب التحذيرات التي تصدر عن "الجبهة الداخلية في إسرائيل".

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد ذكرت أن تحقيقا أوليا كشف أن صاروخا إيرانيا أصاب ملجأ إصابة مباشرة في بتاح تكفا شرقي تل أبيب وأدى لمقتل 3 إسرائيليين.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صاروخا باليستيا ثقيلا أصاب مباشرة الحائط بين غرفتين محصنتين في بتاح تكفا.

بدورها، نقلت صحيفة معاريف عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي قوله إن الملاجئ ربما لا تصمد في وجه الصواريخ.

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وبات تشييد غرفة الملجأ المحصنة إلزاميا عقب الهجمات الصاروخية العراقية على إسرائيل أو ما يعرف بـ"حرب صدّام" عام 1991.