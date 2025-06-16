القسام تستهدف آليات وقوات إسرائيلية في جباليا وخان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- عن سلسلة عمليات نفذتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأوضحت القسام -في بيانات متتالية على تلغرام- أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة من طراز "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار، وعبوة العمل الفدائي شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع.

وكشفت القسام أن هذه العملية وقعت شرقي جباليا شمالي القطاع في العاشر من الشهر الجاري.

وبعد يوم من تلك العملية، استهدف مقاتلو القسام دبابة "ميركافا" ثانية بعبوة شديدة الانفجار في شارع السكة شرقي جباليا.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس (جنوبي القطاع).

وأشارت إلى أن العملية نفذت بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– وأدت إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وشملت العملية أيضا قنص جندي إسرائيلي في المكان ذاته ببندقية "الغول" القسامية.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قوات الفرقة 98 من قطاع غزة ونشرها على جبهات أخرى.

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده في خان يونس، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية الواسعة إلى 430.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.