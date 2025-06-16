إيران: نتعرض لعدوان إسرائيلي بأسلحة وتجهيزات أميركية

قالت إيران إن إسرائيل تستهدفها بأسلحة وتجهيزات أميركية، معتبرة أي دولة تدعمها أو تبرر الاعتداءات عليها "شريكة في هذه الجرائم".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن ردها على إسرائيل هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني، مؤكدة أنها بدأت المواجهة وستواصلها بقوة.

وأضافت الخارجية أن "جرائم الكيان الصهيوني هي امتداد لأعماله الوحشية التي زعزعت استقرار المنطقة"، وأن هذه الحرب لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية.