غارات إسرائيلية على مقرات لفيلق القدس في طهران

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه شن غارات جوية على مقرات لفيلق القدس في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح الجيش في بيان "أغارت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو… على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني" في طهران.

وأضاف أن هذه المقرات استخدمت "بهدف التخطيط لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل عبر وكلاء النظام الإيراني في الشرق الأوسط"، على حد وصفه.

من جهة ثانية، أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة معادية متسللة في مدينة دهلران في محافظة إيلام غربي إيران.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، فجر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران إلى 224 قتيلا وأكثر من ألف مصاب، منذ بدء التصعيد العسكري الجمعة الماضي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، أمس الأحد، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي جديد على العاصمة طهران ومدن أخرى، كما طال القصف مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرقي إيران، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي.

وقال التلفزيون الإيراني إن 5 قتلى وعددا من الجرحى سقطوا إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في العاصمة طهران، فيما ذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء بأن مقذوفين يشبهان الصواريخ أصابا موقعين في وسط طهران، مما أدى إلى وقوع انفجارات.

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ونقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إسرائيل نفذت هجوما متعمدا على مبنى لوزارة الخارجية أدى إلى إصابة زملاء له ومدنيين، معتبرا استهداف المبنى "جريمة حرب".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه مساء أمس، مقتل رئيس جهاز الاستخبارات محمد كاظمي واثنين من زملائه في الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان لاحق، أن الضربات استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني في طهران، كما شن سلاح الجو موجة غارات تستهدف عشرات مواقع صواريخ أرض-أرض غربي إيران.

بدورها، قالت القناة االـ13 الإسرائيلية إن مقاتلات إسرائيلية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي ومباني الحرس الثوري في العاصمة الإيرانية.

من جانبها، قررت الحكومة الإيرانية تحويل محطات المترو لملاجئ طوال اليوم اعتبارا من الليلة، مما ينذر باستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.