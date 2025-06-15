3 صواريخ إيرانية ضربت حيفا وتل أبيب وهذه أبرز مميزاتها

تعرّضت إسرائيل -الليلة الماضية- لهجوم صاروخي إيراني على دفعتين، مخلفا دمارا كبيرا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، في حين قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت جراء الهجوم الصاروخي من إيران، في وقت قال فيه معهد وايزمان للأبحاث والعلوم في مدينة رحوفوت جنوبي تل أبيب إن عددا من منشآته تضرر في القصف الإيراني الأخير.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن طهران استخدمت صواريخ "عماد" و"قدر" و"خيبر شكن" في القصف الإيراني الليلي، الذي طال أهدافا شمال إسرائيل ووسطها وجنوبها.

وقال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن الدفعة الصاروخية الإيرانية الأولى تمت بـ40 صاروخا، في حين أطلقت طهران 50 صاروخا ومسيّرات في الدفعة الثانية.

واستعرض الفلاحي الصواريخ التي استخدمتها إيران في القصف الليلي وأبرز مميزاتها من حيث المدى والسرعة ووزن الرأس الحربي وغيرها.

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد قولها إن حصيلة الهجوم الإيراني ارتفعت إلى 10 قتلى بعد انتشال جثتين إضافيتين من تحت أنقاض مبنى وسط إسرائيل.

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صاروخ "قدر"

النوع: صاروخ باليستي.

المدى: يصل إلى 2000 كيلومتر.

الوقود: سائل وصلب على مرحلتين.

وزن الرأس الحربي: بين 650 وألف كيلوغرام.

التأثير: طاقة تدميرية كبيرة.

صاروخ "خيبر شكن"

النوع: صاروخ باليستي إستراتيجي.

المدى: 1400 كيلومتر.

السرعة: 9 ماخ.

الوقود: صلب

وزن الرأس الحربي: أكثر من 700 كيلوغرام.

التأثير: قدرة تدميرية عالية.

صاروخ "عماد"

النوع: باليستي.

المدى: 1700 كيلومتر.

الوقود: سائل

السرعة: 11 ماخ (سريع جدا).

وزن الرأس الحربي: من 500 إلى 750 كيلوغراما.

التأثير: يمتلك خصائص تفوق بقية الصواريخ الأخرى.

وكذلك، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إن الحرس الثوري استخدم في الهجوم الأخير على تل أبيب أيضا صواريخ قاسم سليماني الباليستية، وهي صواريخ تكتيكية وموجهة تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تقديرات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) تفيد باحتمال مقتل 800 إلى 4 آلاف إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية.