نتنياهو يتوعد إيران ويؤكد مواصلة الحرب حتى "إزالة التهديد النووي"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران وأكد مواصلة الحرب ضدها حتى إزالة "التهديد النووي"، على حد وصفه.

وقال نتنياهو سنحقق أهداف الحرب ونزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران، مضيفا أن إسرائيل تخوض معركة وجودية، و"أعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، متوعدا إيران بـ"دفع ثمن باهظ جدا على قتل المدنيين النساء والأطفال"، على حد تعبيره.

وقد أسفرت الهجمات الإيرانية على بلدة بات يام عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 200 آخرين، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أعداد أكبر.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مصير طهران كمصير بيروت.

لا مفر منها

بدوره قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إننا "نخوض حربا لا مفر منها في مواجهة تهديد وجودي من إيران ضمان أمننا ووجودنا ومستقبلنا".

وأشار سموتريتش إلى أن إيران تندفع نحو القنبلة النووية وتضاعف إنتاج الصواريخ وتعمل على تحسين قدراتها بشكل كبير، وقال "لو لم نتحرك الآن ضد إيران لكنا نواجه تهديدا ثلاثيا بل رباعيا".

كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه كان لا بد لإسرائيل أن تهاجم البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا مواصلة الهجوم.

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وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.