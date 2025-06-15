نتنياهو: بدأنا الهجوم ضد إيران بسبب تهديد وجودي وشيك

برّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الهجمات التي بدأتها إسرائيل ضد إيران منذ فجر الجمعة بأن "تهديدا وشيكا" كانت تواجهه بلاده، كما أعلن عن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيرانية محمد كاظمي ونائبه بغارة جوية على طهران في وقت سابق اليوم.

وقال نتنياهو -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية- "بدأت الهجوم على إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا.. كنا نواجه تهديدا وجوديا يشمل تسريع صُنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية".

وأضاف "حصلنا على معلومات أطلعنا عليها واشنطن أن إيران كانت تعمل سرا لتحويل اليورانيوم لسلاح نووي".

وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية و"هي تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم"، وفق تعبيره.

وادعى نتنياهو أن الضربات الحالية المستمرة على إيران "أرجعت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا".

وأضاف "دمرنا المنشأة النووية الرئيسية في نطنز، وسنفعل المزيد إذا لزم الأمر.. كما دمرنا مفاعل أصفهان، ومن دونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي".

كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي "فعل الكثير" من أجل ضرب المواقع النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض.

وقال إن الجانب الإيراني "تفاجأ تماما" بالهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن "المفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح".

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وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل "سينتهي عندما نقضي على قدرة إيران النووية، وسنفعل ذلك".

كما اعتبر أن المفاوضات النووية "تستحق العناء" شريطة تخلي طهران عن قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

من جانب آخر، أعلن نتنياهو أن إسرائيل تمكّنت من "النيل" من رئيس الاستخبارات الإيرانية محمد كاظمي ونائبه في غارة جوية على طهران في وقت سابق من اليوم.

وقال "هاجمنا قياداتهم العليا.. قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات (الإيرانية) ونائبه في طهران".

وأضاف "طيارونا الشجعان موجودون في سماء طهران، ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية".

يشار إلى أن إسرائيل بدأت فجر الجمعة -بدعم ضمني من الولايات المتحدة- هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.