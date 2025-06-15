توقعات بتصعيد الهجمات الإيرانية والرئيس الإسرائيلي يتفقد بات يام

قال مصدر في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) للقناة 15 الإسرائيلية إن إيران ستصعد هجماتها، متابعا "نحن فقط ما زلنا في بداية الحدث"، في حين تفقّد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام بتل أبيب.

وأضاف المصدر "قد نشهد أمورا تفوق ما رأيناه أمس وسنزيد من ضرباتنا".

وقال مسؤول عسكري إن إسرائيل لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد.

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن التقديرات كانت تشير إلى أن الرد الإيراني سيكون عنيفا.

في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزراء الحكومة تلقوا تعليمات بعدم إجراء مقابلات إعلامية بشأن إيران.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزيري الدفاع يسرائيل كاتس والأمن القومي إيتمار بن غفير تفقدوا موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته التفقدية إن "الخطة تسير كما هو مخطط لها، بل وأكثر من ذلك"، على حد وصفه.

وقد أسفرت الهجمات الإيرانية على بلدة بات يام عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 200 آخرين، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمباني، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أعداد أكبر.