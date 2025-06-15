نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر مطلعة -اليوم الأحد- قولها إن الاتصالات الأميركية بمسؤولين بالشرق الأوسط " كانت لنقل رسالة تؤكد بشدة أهمية الدبلوماسية والتأكيد بأن واشنطن ليست طرفا في الهجمات على إيران".

وأفادت الشبكة نقلا عن تلك المصادر بأن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب" لم ينجحوا أحيانا في التواصل مع نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط".

كما ذكرت بأنه تم تكليف كبار مسؤولي إدارة ترامب -الخميس الماضي- بالاتصال بمسؤولين في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن واشنطن "اعتقدت أنها قد تتمكن من تأخير عملية إسرائيل ضد إيران ساعات حماية لقواتها بالمنطقة".

كما ذكرت المصادر أنه بحلول مساء الخميس الماضي "أصبح واضحا لإدارة ترامب أنه لا يمكن ثني إسرائيل عن الهجمات" مضيفة أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف عمل منذ البداية للتوصل لاتفاق في الإطار الزمني الذي حدده ترامب ولم يكن يماطل".

وحسب المصادر تواصل ويتكوف مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الأحد الماضي.