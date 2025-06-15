غزة تودّع 300 من شهداء المساعدات منذ بدء الخطة الأميركية

استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأحد، بينهم عدد من شهداء المساعدات الذين ارتفعت حصيلتهم الإجمالية إلى 300 شهيد وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 37 شخصا منذ فجر اليوم، بينهم 17 من شهداء المساعدات الذين سقطوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووثقت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال، أثناء انتظارهم المساعدات قرب نقطة توزيع تابعة للشركة الأميركية المدعومة إسرائيليا في منطقة العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتمكّنت سيارات الإسعاف من نقل عشرات المصابين إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفيات ميدانية أخرى في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 65 شهيدا -بينهم 8 شهداء انتشال- و315 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

محتضنا كيس الطحين.. شهيد فلسطيني خرج ليحضر ما يسد به جوع عائلته من “مركز للمساعدات” فقتله جيش الاحتلال قبل أن يصل الطحين للجياع#حرب_غزة pic.twitter.com/2MI7qCIYQx — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2025

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وبذلك ترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 55 ألفا و362 شهيدا و128 ألفا و741 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا للتقرير اليومي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن 26 من شهداء المساعدات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب أكثر من 117 إصابة.

"راح يجيب مساعدات وطخوه في راسه".. طفلة تبكي شقيقها الذي ذهب لإحضار الطعام لعائلته فقتله جيش الاحتلال في رفح#حرب_غزة pic.twitter.com/g7j4mdXIE1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 15, 2025

وبذلك "يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 300 شهيد وأكثر من 2649 إصابة".

ويمثل هذا العدد حصيلة الضحايا منذ بدء شركة أميركية توزيع المساعدات في عدة نقاط جنوبي ووسط قطاع غزة في 27 مايو/أيار الماضي، ضمن مشروع أميركي إسرائيلي أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة، باعتباره أداة لعسكرة المساعدات، ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.