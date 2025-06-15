حشود غفيرة تتظاهر في هولندا لوقف الإبادة في غزة

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين ومنهم عائلات مع أطفالها في هولندا، اليوم الأحد، للاحتجاج على حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وسياسة الحكومة الهولندية تجاه الحرب.

وقال المنظمون إن هذه المسيرة -وهي الثانية بهذا النطاق الكبير خلال شهر واحد- استقطبت قرابة 150 ألف شخص إلى مدينة لاهاي الهولندية.

وارتدى المشاركون ملابس حمراء لتشكيل "خطر أحمر" تعبيرا عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية المستمرة، ورفعوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين "من النهر إلى البحر"، وبوقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة.

In the Netherlands 🇳🇱 they are marching for Palestine 🇵🇸 demanding: End the slaughter

Sanctions against Israel 🇮🇱 now

Recognise a free Palestine 🇵🇸 today The people know 🇮🇱 is a pariah state.pic.twitter.com/TMjkBJeVs9 — Howard Beckett (@BeckettUnite) June 15, 2025

كما أنشد المتظاهرون وألقوا خطابات، وساروا أمام مقر محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وكذلك، دعا المحتجون حكومة تصريف الأعمال الهولندية إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.

وقد طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال كاسبار فيلدكامب -في مايو/أيار الماضي- من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات التعاون مع إسرائيل.

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لكن الحكومة الهولندية التي انهارت في الثالث من يونيو/حزيران الجاري لم توجه أي انتقادات صريحة لإسرائيل، وأعرب السياسي خيرت فيلدرز، المعادي للمسلمين والذي قاد حزبه هذه الحكومة، مرارا عن دعمه الذي لا يتزعزع لإسرائيل.

وتأتي المسيرة الحاشدة في هولندا ضمن حراك شعبي متصاعد في أنحاء أوروبا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل.

وأقيمت في السابع من يونيو/حزيران الجاري مسيرة حاشدة في العاصمة الإيطالية روما للمطالبة بوقف الحرب، وبلغ عدد المشاركين فيها قرابة 300 ألف متظاهر، وفقا للمنظمين.