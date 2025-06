حشود غفيرة تتظاهر في هولندا لوقف الإبادة في غزة

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين ومنهم عائلات مع أطفالها في هولندا، اليوم الأحد، للاحتجاج على حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وسياسة الحكومة الهولندية تجاه الحرب.

وقال المنظمون إن هذه المسيرة -وهي الثانية بهذا النطاق الكبير خلال شهر واحد- استقطبت قرابة 150 ألف شخص إلى مدينة لاهاي الهولندية.

وارتدى المشاركون ملابس حمراء لتشكيل "خطر أحمر" تعبيرا عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية المستمرة، ورفعوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين "من النهر إلى البحر"، وبوقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة.

In the Netherlands 🇳🇱 they are marching for Palestine 🇵🇸 demanding:

End the slaughter

Sanctions against Israel 🇮🇱 now

Recognise a free Palestine 🇵🇸 today

The people know 🇮🇱 is a pariah state.pic.twitter.com/TMjkBJeVs9

— Howard Beckett (@BeckettUnite) June 15, 2025