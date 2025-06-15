عراقجي: توسيع الاشتباك إلى الخليج "خطأ استراتيجي"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توسيع الاشتباك إلى الخليج "خطأ استراتيجيا كبير يهدف لتوسيع الحرب لتشمل كامل المنطقة". مؤكدا أن بلاده لا تطالب بتوسيع الحرب".

وقال الوزير الإيراني في تصريحات لهه اليوم الأحد "إن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية بالهجوم على منشآتنا النووية و دفاعنا هو رد على الاعتداء الذي تعرضنا له وسنتوقف عندما يتوقف العدوان علينا ولا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فرضت علينا"

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن عراقجي خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية في طهران قوله " لكل دولة حق مشروع في الدفاع عن نفسها أمام أي اعتداء".

وأکد الوزیر الإيراني أن "لكل دولة لها حق مشروع أن تدافع عن نفسها أمام أي إعتداء، و قمنا بالرد على الهجمات ورد فعلنا جاء بناء على مبدأ الدفاع عن النفس. وهذا ما بدأته قواتنا المسلحة قبل ليلتين، وستواصله".

ونبه عراقجي، إلى توقيت الهجوم الذي تعرضت له بلاده قائلا إنه"وقع في وقت كنا فيه في خضم المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن عراقجي أشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر نفسه ملزما بالقوانين الدولية،" مضيفا أن هذا الكيان تجاوز خطا أحمر جديدًا في القانون الدولي من خلال هجومه على المنشآت النووية. وللأسف، فقد واجهنا تجاهلا من مجلس الأمن".

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وشكر عراقجي جميع سفراء الدول الذين أدانوا هذا الهجوم، مضيفا أن "هناك دولا تدعي الحضارة والالتزام بالقانون الدولي، لكنها بدلا من إدانة إسرائيل، قامت بإدانة إيران بتهمة الاعتداء".

حساسية الخليج

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده" ستواصل دفاعها المشروع عن النفس بقوة.وحرص على القول إن منطقة الخليج العربي" تعد منطقة حساسة ومعقدة، وأن أي تحول عسكري فيها يمكن أن يشعل صراعا عالميا، وهو ما بدأه الاحتلال الإسرائيلي ".

وفيما يتعلق بالهجوم على منشآت نطنز النووية، أوضح عراقجي أنه طلب عقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل. وعبر عن أمله في أن يتم إصدار قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الهجوم على هذه المنشآت.