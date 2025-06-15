رويترز: ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي

قال مسؤولان أميركيان لرويترز، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، "هل قتل الإيرانيون أميركيا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية".

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قال الجمعة الماضي، إنه لا توجد خطة لاغتيال خامنئي أو كبار المسؤولين في النظام.

وأوضح هنغبي، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن العملية العسكرية الحالية ضد إيران "لا تستهدف القيادة السياسية".

وأضاف لا توجد خطة لاغتيال خامنئي، أو كبار المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدا أن الهدف من العملية ضد إيران هو تقليص قدرة طهران على الإضرار بإسرائيل، على حد تعبيره.

وكان خامنئي قد توعّد إسرائيل بمواجهة تداعيات قاسية جراء هجومها الواسع، على عشرات المواقع في إيران، واغتيال عدد من القادة العسكريين البارزين والعلماء النوويين.

وأكد خامنئي -في خطاب تلفزيوني- أن القوات المسلحة الإيرانية ستتعامل بقوة مع إسرائيل، و"ستجعل الكيان الصهيوني الخبيث في حالة يُرثى لها". وشدد المرشد الإيراني على أن "الكيان الصهيوني لن ينجو بسلام من هذه الجريمة".