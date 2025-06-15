ترامب: قد نساعد إسرائيل في تدمير برنامج إيران النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "إيه بي سي"، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قد تتدخل لدعم إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب أن بلاده ليست منخرطة في المواجهة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه ليس هناك موعد نهائي لإيران من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد أنه "منفتح" على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور الوسيط لإنهاء هذا النزاع، وقال "إنه مستعد. لقد اتصل بي بشأن ذلك. وأجرينا محادثة طويلة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إن هناك اتصالات واجتماعات عديدة تُجرى الآن لوقف التصعيد، مشددا على أن "إيران وإسرائيل عليهما التوصل إلى اتفاق، وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبا".

وأضاف "اجعلوا الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، هدد ترامب مرارا بقصف إيران للقضاء على برنامجها النووي ما لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة.

لكن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأحد في سلطنة عمان، أُلغيت بعد أن أطلقت إسرائيل، يوم الجمعة، هجمات غير مسبوقة على إيران استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية وأحياء سكنية، وأدت إلى مقتل العشرات بينهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون.

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وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا واسعا في عدة مبانٍ بإسرائيل، وأدت لسقوط قتلى وجرحى، لكنها أوضحت أنها ستتوقف عن الرد إذا أوقفت تل أبيب هجماتها.

وتؤكّد طهران أن الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في هذه الهجمات، وهو ما تنفيه واشنطن، بيد أن تقارير أميركية وإسرائيلية ذكرت أن هناك تنسيقا أميركيا إسرائيليا، وأن القدرات العسكرية الأميركية تدعم تل أبيب في الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الإيرانية.