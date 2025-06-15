فصيل عراقي يحذر واشنطن من التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني

حذرت كتائب حزب الله العراقية اليوم الأحد من أنها ستستأنف هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان إنهم "يراقبون عن قرب تحركات الجيش الأميركي في المنطقة، وإذا ما أقدم على التدخل في الحرب، فسنعمل بشكل مباشر على مصالحها وقواعدها المنتشرة في المنطقة دون تردد".

وتشكلت كتائب حزب الله بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وهي واحدة من الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران. وأعلنت الجماعة، مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قوات إسرائيلية وأميركية في العراق وسوريا.

وفي مطلع العام الماضي، أعلنت الكتائب تعليق كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة استجابة لجهود بذلتها الحكومة العراقية.

والعراق حليف نادر لكل من واشنطن وطهران ويكافح لتجنب الإضرار باستقراره الهش في وقت يركز فيه على إعادة الإعمار بعد صراع امتد لسنوات.