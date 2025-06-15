استنكار قطري لاعتداءات وانتهاكات إسرائيل في المنطقة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تناول أوضاع المنطقة وهجوم إسرائيل على إيران.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن استنكار قطر لانتهاكات واعتداءات إسرائيل في المنطقة.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن انتهاكات إسرائيل تقوض جهود السلام وتهدد بجر المنطقة نحو حرب إقليمية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

كما أكد على أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ivKfJNbz1b — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 15, 2025

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

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وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 7، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.