شاهد.. إسرائيل تستهدف مستودع الوقود الرئيسي في طهران وانفجارات ضخمة

هاجمت إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، مستودع الوقود الرئيسي في العاصمة الإيرانية طهران، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية. في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "طهران تحترق" على حد تعبيره.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عشرات المقاتلات الحربية شاركت في الهجمات الأخيرة على إيران.

في غضون ذلك قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة، بينما ذكرت وكالة مهر، أن الدفاعات الجوية تتصدى للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء طهران.

وأكد مراسل آي 24 نيوز الإسرائيلية عن مصدر، أن إسرائيل هاجمت محطة وقود قرب طهران.