رويترز: إسرائيل قتلت 14 عالما نوويا إيرانيا منذ بدء الهجمات

قال مصدران لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ يوم الجمعة، بعضهم في تفجيرات بسيارات ملغومة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق السبت أنه اغتال 9 علماء وخبراء بارزين منخرطين في المشروع النووي الإيراني.

وأكد -في بيان له- أن "اغتيال الخبراء التسعة يمثل ضربة مؤلمة لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل".

وأوضح أن العلماء التسعة كانوا يؤدون "دورا حاسما في دعم خطط طهران للحصول على السلاح النووي".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 علماء نوويين آخرين السبت، من بينهم علي بكايي كريمي ومنصور عسكري وسعيد برجي، ليرتفع بذلك عدد العلماء الذين استهدفتهم إسرائيل في هجومها الأخير إلى 9.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن قتلى وعشرات المصابين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.