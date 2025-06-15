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روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1200 من قتلى الحرب

This handout photograph released on June 15, 2025 by the Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War, shows employees of the International Committee of the Red Cross unload what are reported to be the bodies of Ukrainian citizens, including military personnel, returned by Russia, from a refrigerator carriage at an undisclosed location in Ukraine, amid the Russian invasion in Ukraine.
موسكو وكييف قامتا بأربع عمليات تبادل أسرى استعادت بموجبها أوكرانيا جثامين 4812 جنديا (الفرنسية)
15/6/2025

أعلنت أوكرانيا الأحد أنها تسلمت دفعة إضافية من 1200 جثمان في إطار عمليات تبادل مع روسيا في إطار اتفاقات لتبادل أسرى الحرب وجثث القتلى.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إنه "في إطار الاتفاقات المبرمة في إسطنبول، تتواصل عملية إعادة جثث القتلى إلى وطنهم. واليوم، سلم الجانب الروسي 1200 جثة أخرى إلى أوكرانيا".

وأضاف أوميروف "أمامنا مرحلة مهمة ومسؤولية عن تحديد الهويات. هذا عمل معقد ودقيق سيمنح كل عائلة فرصة الحصول على إجابات".

وقال مصدر شارك في عملية التبادل إن أوكرانيا لم تسلم روسيا الأحد أي جثمان، وفق ما نقلت عنه وكالة تاس.

ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول هذا الشهر، اتفق البلدان على أن يسلم كل منهما ما يصل إلى 6000 جثة وتبادل أسرى الحرب المرضى والمصابين بجروح بالغة ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وقام الطرفان منذ ذلك الحين بأربع عمليات تبادل أسرى استعادت بموجبها أوكرانيا جثامين 4812 جنديا.

المصدر: وكالات

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