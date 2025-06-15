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بالصور.. قصف إيران يدمر بات يام وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين

A policeman works at an impact site following missile attack from Iran on Israel, at central Israel June 15, 2025. REUTERS/Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
بات يام مسرح دمار واسع خلفه القصف الإيراني الليلي (رويترز)
15/6/2025

بدت مدينة بات يام جنوب تل أبيب، صباح اليوم الأحد، مدمرة بفعل الصواريخ الإيرانية التي سقطت في ساعات الليل، في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرّضت لها مدن الداخل الإسرائيلي منذ بداية التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

A man walks past a heavily damaged building following an overnight Iranian missile strike in Bat Yam on June 15, 2025.
الضربات الصاروخية أسقطت مباني كاملة في أحياء عدة من بات يام الإسرائيلية (الفرنسية)

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن بات يام كانت من أكثر المواقع تضررا، مع تسجيل انهيار عدد من المباني السكنية وسقوط قتلى وجرحى.

السلطات الإسرائيلية أحصت أكثر من 35 مفقودا تحت أنقاض بات يام (غيتي)

وأشارت التقديرات الأولية إلى وجود نحو 35 مفقودا تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الطوارئ والإغاثة عمليات البحث والإنقاذ.

BAT YAM, ISRAEL - JUNE 15: Emergency and rescue soldiers search for trapped people around heavily damaged buildings after an overnight missile strike from Iran on June 15, 2025 in Bat Yam Israel. Iran launched a retaliatory missile strike on Israel starting late on June 13, after a series of Israeli airstrikes earlier in the day targeted Iranian military and nuclear sites, as well as top military officials. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث في أنقاض المباني المنهارة في بات يام (غيتي)

وقال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن "الليلة الماضية كانت من أصعب الليالي التي مرت بها إسرائيل"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

Rescue and security personnel work at an impact site following missile attack from Iran on Israel, at central Israel June 15, 2025. REUTERS/Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا مشددا على منطقة الدمار في بات يام (رويترز)

وفي موقع سقوط الصواريخ في بات يام، نُشرت وحدات الإنقاذ الثقيلة والجرافات لإزالة الأنقاض وسط الأبنية المنهارة.

A building stands damaged following a missile attack from Iran, in Bat Yam, Israel, June 15, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
الهجوم الإيراني حوّل بات يام إلى واحدة من أكثر المناطق تضررا (رويترز)

فيما انتشرت فرق الإسعاف الميدانية في محاولة للوصول إلى أي ناجين محاصرين أسفل الركام.

Rescue personnel help an injured woman at an impact site following missile attack from Iran on Israel, at central Israel June 15, 2025. REUTERS/Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء المتضررين من موقع الهجمة الإيرانية في بات يام (رويترز)

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن فرقا طبية إسرائيلية قررت إنشاء مركز للتعرّف على القتلى في بات يام جنوبي تل أبيب، بعد انهيار مبانٍ في عدد من أحياء تل أبيب الكبرى.

Rescue and medical personnel help an injured woman at an impact site following missile attack from Iran on Israel, at central Israel June 15, 2025. REUTERS/Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL TPX IMAGES OF THE DAY
الهجوم الإيراني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في بات يام ومناطق أخرى وسط إسرائيل (رويترز)

كما نقلت عن مصادر طبية قولها إن "التعامل مع حجم الدمار وعدد الضحايا يتطلب إجراءات طارئة وسريعة".

Responders search through building rubble following a strike by an Iranian missile in the Israeli city of Bat Yam, south of Tel Aviv, early on June 15, 2025.
فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث الليلية بين أنقاض المباني في بات يام بعد القصف (الفرنسية)

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم ألحق أضرارا واسعة في عدة أحياء من منطقة تل أبيب الكبرى، في ظل استمرار تعتيم إعلامي رسمي يمنع نشر تفاصيل عن حجم الأضرار في بعض المنشآت الإستراتيجية التي طالتها الصواريخ.

A drone flies beside a damaged building following a strike by an Iranian missile in the Israeli city of Bat Yam, south of Tel Aviv, early on June 15, 2025.
الطائرة المسيّرة رصدت الأضرار قرب المباني المدمرة في بات يام بعد الهجوم الإيراني (الفرنسية)

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.

Responders wheel a person on a stretcher following a strike by an Iranian missile in the Israeli city of Bat Yam, south of Tel Aviv, early on June 15, 2025.
الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في بات يام مع استمرار نقل المصابين إلى المستشفيات (الفرنسية)

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ فجر الجمعة هجوما واسعا ضد إيران تحت اسم عملية "الأسد الصاعد"، شاركت فيه عشرات الطائرات الحربية التي استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ ومقار قيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين، في عملية وُصفت بأنها "استباقية وغير مسبوقة".

Israeli emergency responders search for victims amid the rubble of a damaged building following an overnight Iranian missile strike in Bat Yam on June 15, 2025.
فرق الإنقاذ الإسرائيلية تواصل عمليات البحث تحت أنقاض المباني المنهارة في بات يام (الفرنسية)

وردا على هذا الهجوم، أطلقت إيران مساء اليوم نفسه 7 موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي، وخلفت قتلى وجرحى وأضرارا مادية بالغة، كان أبرزها في بات يام.

BAT YAM, ISRAEL - JUNE 15: Emergency and rescue soldiers search for trapped people around heavily damaged buildings after an overnight missile strike from Iran on June 15, 2025 in Bat Yam Israel. Iran launched a retaliatory missile strike on Israel starting late on June 13, after a series of Israeli airstrikes earlier in the day targeted Iranian military and nuclear sites, as well as top military officials. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
رجال الطوارئ الإسرائيليون يبحثون عن ضحايا في موقع هجوم بات يام (غيتي)

وفي الأثناء، نُقل مئات السكان من المنطقة إلى ملاجئ طارئة أُقيمت في محيط تل أبيب، في حين لا تزال السلطات تدعو سكان الأحياء المتضررة لالتزام الملاجئ تجنبا لأي تجدد للهجمات.

Israeli residents and security forces stay in a shelter of a residential area that was hit by a missile fired from Iran, in the central Israeli city of Bat Yam, early Sunday, June 15, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
السكان المحليون أُجلوا من بات يام إلى ملاجئ آمنة (أسوشيتد برس)

ووسط هذه المشاهد في بات يام، تزداد المخاوف من تصعيد أوسع قد يدفع المنطقة إلى مواجهة شاملة في ظل استمرار التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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