القسام توثق عملية استهداف قوتين إسرائيليتين بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها من استهداف قوتين إسرائيليتين، الأولى كانت متحصنة في منزل، والأخرى كانت راجلة بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام إنه ضمن سلسلة ما سمتها عمليات "حجارة داود"، تمكّن مقاتلوها من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة العطاطرة بقذيفة "تي بي جي"، مشيرة إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، كما أكدت أن العملية تعود إلى تاريخ 27 مايو/أيار الماضي.

كما تمكن مقاتلو القسام أيضا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوهم -كما ذكرت القسام- بين قتيل وجدرح في منطقة العطاطرة، وذلك بتاريخ 25 مايو/أيار المنصرم.

وأظهرت المشاهد تفاصيل العمليتين، أولا المنزل الذي تحصنت فيه القوة الإسرائيلية، ثم تفجيره في الجنود الذين تحصنوا فيه، وبعدها القوة الراجلة التي استهدفها مقاتلو القسام بقذيفة أفراد.

كما ظهر أحد مقاتلي القسام في مقطع الفيديو -الذي عرضته قناة الجزيرة- وهو يتوعد الاحتلال الإسرائيلي ويقول "والله لن نستسلم".

وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن عملية "حجارة داود"، بثت كتائب القسام قبل يومين مشاهد لاستهداف عناصرها دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.