العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة

عثرت السلطات الهندية، اليوم الأحد، على الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ 787، التي تحطمت الخميس في منطقة أحمد آباد شمال غرب البلاد، في حادث أودى بحياة 279 شخصا.

وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان، إنه "تم العثور على الصندوق الأسود"، الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة، بعد أن عُثر على الصندوق الأسود الأول الجمعة.

ونجا راكب واحد فقط من بين 242 شخصا كانوا في الطائرة الهندية عندما تحطمت بعد إقلاعها من أحمد آباد الخميس الماضي، وفقا لآخر حصيلة نُشرت أمس السبت، في حين قُتل 38 من سكان المدينة عندما انفجرت الطائرة فوق أحد أحيائها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت مقاطع مصورة للحادث نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الطائرة وهي تقلع ثم تهوي بعدما عجز الطيار عن الارتفاع بها قبل أن تنفجر.

تحقيقات

وقال ميشرا إن مكتب التحقيق في الحوادث الهندي (AAIB) فتح تحقيقا مفصلا، مشيرا إلى أن الوكالة الأميركية لسلامة النقل (NTSB) تجري تحقيقا موازيا "بما أن الطائرة أميركية الصنع".

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وقد أعلن مكتبا التحقيق البريطاني والأميركي إرسال فرق لمساعدة نظرائهم الهنود المكلفين بالتحقيقات، في حين قال خبراء إنه من السابق لأوانه كشف أسباب الكارثة.

وأمرت سلطات الطيران المدني، الجمعة الماضي، "كإجراء احترازي" بفحص كل طائرات بوينغ 787 بأسطول الخطوط الجوية الهندية التي في الخدمة، خصوصا المحرك ولوحات الأجنحة وآلية الهبوط.