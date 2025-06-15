الحوثيون ينفون استهداف إسرائيل لرئيس أركانهم

نفت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن استهداف رئيس هيئة أركان قواتها محمد الغماري في غارة إسرائيلية.

وقال رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) أحمد الرهوي، في تصريحات نشرها موقع "26 سبتمبر" إن ما روجت له إسرائيل بشأن استهداف رئيس هيئة الأركان اللواء محمد الغماري، لا أساس له وعار عن الصحة.

ومساء أمس السبت، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن "سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس أركان حركة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد الغماري"، دون الكشف عن نتيجة العملية.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل، عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، لحين إنهائها جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهرا.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 184 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.