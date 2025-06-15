الأردن يعيد فتح مجاله الجوي بعد ليلة من الهجمات الإيرانية على إسرائيل

أعلن الأردن -صباح اليوم الأحد- إعادة فتح مجاله الجوي أمام الطيران المدني بعد ليلة شهدت هجمات صاروخية إيرانية مكثفة على إسرائيل خلفت 10 قتلى وعشرات المصابين، وفق حصيلة أولية.

وقال هيثم مستو رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني -في بيان- إنه "تم إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران المدني، بعد تقييم المخاطر من قبل الهيئة".

وأكد أن "قرارات الإغلاق التي اتخذت منذ بدء الأحداث الجارية هي قرارات تكتيكية مؤقتة تتخذ لغاية معينة قصيرة المدى".

وأشار إلى استمرار "متابعة التطورات الجارية في المنطقة وتقييم حجم مخاطرها على حركة الطيران المدني، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار فتح الأجواء أو إغلاقها".

وأعلن الأردن قبيل منتصف ليل السبت إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار في عمان ومدن أخرى.

وشوهدت حينها عشرات الصواريخ والمسيرات في سماء عمان تحلق باتجاه الغرب مع اعتراض عدد منها.

وأدت هجمات صاروخية إيرانية مساء السبت على إسرائيل إلى سقوط 10 قتلى بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وكان الأردن أعلن صباح السبت فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه بشكل مؤقت الجمعة إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا "استمرار تقييم المخاطر" مع احتمال إغلاقه مجددا.

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وأعادت السلطات اللبنانية والسورية صباح السبت فتح أجوائهما أمام حركة الطيران بعد إغلاق مؤقت، استدعى إلغاء رحلات وإعادة جدولة بعضها الآخر، على وقع التصعيد بين إسرائيل وإيران.

كما ألغت شركات طيران عالمية رحلات إلى تل أبيب وطهران ووجهات أخرى في الشرق الأوسط أو غيرت مسارات طائرات الجمعة، في حين أغلقت مجالات جوية عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على طهران فجرا.

وأغلقت كل من إسرائيل وإيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان مجالها الجوي بعد ضرب منشآت عسكرية ونووية في إيران والرد الإيراني على إسرائيل.