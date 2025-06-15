إيران تطالب العراق بمنع إسرائيل من استخدام مجاله الجوي

طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق، اليوم الأحد، بمنع إسرائيل من استخدام مجاله الجوي وأراضيه لشنّ هجمات على بلاده.

وقال بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، "نؤكد أنّ الحكومة العراقية يجب أن تمارس المزيد من اليقظة وحماية حدودها ومجالها الجوي، كي لا تتم إساءة استخدام الأراضي العراقية ضدّ إيران"، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

من جهته، أكّد السوداني "حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب"، مشيرا إلى "الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية على مختلف المسارات، من أجل منع اختراق الأجواء العراقية من قِبل الكيان الصهيوني"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأبدى السوداني "استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان".

ودعت بغداد السبت واشنطن إلى احترام الاتفاقات الثنائية "بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيوني من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات"، غداة إعلانها رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بتهمة استخدام أجواء العراق في ضرب إيران.

يأتي ذلك في خضمّ هجوم بدأته إسرائيل فجر الجمعة الماضي على نطاق واسع طال مواقع عسكرية ونووية في إيران، التي ردت منذ ليل اليوم ذاته، بضربات صاروخية ومسيّرات على إسرائيل.

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وكانت إيران هدّدت، الأربعاء، قبل بدء التصعيد الجاري مع إسرائيل، باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع يكون سببه فشل المباحثات النووية مع واشنطن.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار تحالف دولي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.