فرنسا: نووي إيران يهدد إسرائيل وأوروبا والدبلوماسية هي الحل

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا لأمن إسرائيل وأوروبا، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لاحتوائه، وذلك مع استمرار الضربات الإسرائيلية على إيران لليوم الثالث.

وصرح بارو في حديث لإذاعة "آر تي إل"، اليوم الأحد، بأن هذا البرنامج النووي "يشكّل تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل، بل ويتخطى ذلك ليهدد أمن أوروبا".

وأضاف "قلنا دائما إن أفضل سبيل لمنع هذا التهديد واحتوائه هو الدبلوماسية"، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في المفاوضات المستقبلية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث، أمس السبت، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على المسارعة إلى استئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي.

وأُلغيت الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر عقدها في سلطنة عمان، بعدما أطلقت إسرائيل هجمات غير مسبوقة على الأراضي الإيرانية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية وأحياء سكنية.

ورغم دعوات الدول الغربية إلى وقف التصعيد، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- تهديداته، اليوم، وأكد مواصلة الحرب ضد طهران حتى "إزالة التهديد النووي".

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في المقابل، توعدت إيران -التي قالت إن الولايات المتحدة شريكة مع إسرائيل في هذه الهجمات- بأن ردودها التي خلفت دمارا واسعا في مدن إسرائيلية ستكون "أكثر حسما وشدة" إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية، وفقا لما صرح به الرئيس بزشكيان.