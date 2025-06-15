إسرائيل تهاجم طهران وسماع دوي انفجارات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة طهران جراء قصف إسرائيلي جديد بعد ليلة من القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة المئات وأضرار مادية جسيمة.

وذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء اليوم الأحد بأن مقذوفين يشبهان الصواريخ أصابا موقعين في وسط طهران، مما أدى إلى وقوع انفجارات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى في سماء طهران لهجمات إسرائيلية، وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومنشآت لتطوير الأسلحة النووية ومخازن للوقود.

بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن مقاتلات إسرائيلية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي ومباني الحرس الثوري في طهران.

من جانبها، قررت الحكومة الإيرانية تحويل محطات المترو لملاجئ طوال اليوم اعتبارا من الليلة، ما ينذر باستمرار القصف المتبادل مع إسرائيل.

وجاء القصف الجديد بعد إصدار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنذارا للإيرانيين المقيمين قرب المفاعلات النووية في إيران من أجل إخلاء منازلهم، ما يعني تمهيدا لقصفها.

وبينما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الضربات على طهران بالقوية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن هناك انقساما بالجيش بشأن خطاب كاتس الذي هدد فيه بحرق إيران.

إعلان

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إيرانية بوقت سابق اليوم أن هجوما إسرائيليا استهدف مناطق بمدينة شيراز جنوبي البلاد، بينما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف منشأة نووية في مدينة أصفهان وسط إيران.

خسائر إسرائيلية

على الجانب الآخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد قولها إن حصيلة الهجوم الإيراني الليلة الماضية ارتفعت إلى 10 قتلى بعد انتشال جثتين إضافيتين من تحت أنقاض مبنى وسط إسرائيل.

وقال رئيس بلدية بات يام في تل أبيب التي تعرضت لدمار كبير جراء القصف الإيراني إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في موجات من القصف الصاروخي الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى مع وجود عدد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المستشفيات استقبلت 385 مصابا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومع استمرار إغلاق مطار بن غورويون لليوم الثالث على التوالي، ألحقت الهجمات الصاروخية أضرارا بخطوط أنابيب النفط وخطوط نقل النفط في حيفا شمالا.

وقالت شركة بزان للبترول الإسرائيلية إن القصف الإيراني الليلة الماضية ألحق أضرارا بمصفاة البترول وتمديداتها في خليج حيفا الإستراتيجي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله اليوم الأحد إن ردود إيران على

الهجمات الإسرائيلية ستكون "أكثر حسما وشدة" إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية.

وأضاف بزشكيان أن الجيش الإيراني رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية سمتها "الوعد الصادق 3″، الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، أدت وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن إلى مقتل 10 إسرائيليين على الأقل وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في تل أبيب وحيفا وعدد من المدن.