إسرائيل تعتقل شخصين بتهمة التخابر مع إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها ألقت القبض على إسرائيليين اثنين بتهمة التخابر مع إيران خلال الأيام الأخيرة في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إنها في عملية مشتركة مع الشاباك ووحدة اليمام، الليلة الماضية، قبضت على إسرائيليين اثنين، "بشبهة التورط في قضية أمنية بإيعاز من جهات استخباراتية إيرانية".

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن هذا الحادث يأتي ضمن 22 قضية تولاها الشاباك والشرطة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن ذلك يتواصل "في ظل محاولات متكررة من الاستخبارات الإيرانية لتجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدد أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية اليوم أنه تم إصدار "أمر رقابة يمنع حاليا نشر أي تفاصيل تتعلق بالتحقيق وهوية المشتبه بهم".

ترجمة قدس| شرطة الاحتلال تنشر مشاهد للحظة اعتقال قوات "اليمام" الخاصة اثنين من المستوطنين الليلة الماضية في طبريا شمال فلسطين المحتلة، بعد أن نفذا عمليات أمنية لصالح إيران. pic.twitter.com/5yg8GvgGNU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 15, 2025

وقد نقلت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها للحظة اعتقال اثنين من المستوطنين الليلة الماضية في طبريا شمال شرقي فلسطين المحتلة، بتهمة تنفيذ عمليات أمنية لصالح إيران.

إعلان

ويعد هذا الإعلان الإسرائيلي هو الأحدث في سلسلة من الاعتقالات التي نفّذتها إسرائيل بحق أشخاص بتهم التجسس لصالح إيران منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقد طالت عمليات التوقيف السابقة أشخاصا صوّروا قواعد عسكرية أو خططوا لاغتيال مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وبالمقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، بأن شخصين تتهمهما إيران بأنهما عنصران تابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تم اعتقالهما بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.

ووفق ما نقلته الوكالة عن مكتب المتحدث الرسمي لقوات الشرطة، فإن جهاز المخابرات في شرطة البرز شمال طهران "تمكن من القبض على شخصين من فريق إرهابي تابع للموساد كانوا يعتزمون تصنيع عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأفخاخ تفجيرية ومعدات إلكترونية داخل منزل".

وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل "قريبا"، في اعقاب تقارير إخبارية إيرانية بأن طهران سابقة أفادت بالقبض على 5 أفرد في مدينة يزد (وسط البلاد) بتهمة التقاط صور لأماكن وصفت بـ"الحساسة" و"التعاون مع إسرائيل".

ويأتي هذا في ظل المواجهة المستمرة بين إسرائيل وإيران، ضمن رد طهران على الهجوم الإسرائيلي عليها الذي بدأ فجر الجمعة الماضي.