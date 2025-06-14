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مصدر عسكري إيراني: الحرب ستتوسع لتشمل القواعد الأميركية بالمنطقة

RAMAT GAN, ISRAEL - JUNE 14: Emergency workers walk amid buildings that were damaged after an overnight strike on June 14, 2025 in Ramat Gan, Israel. Israeli flags have been placed on some of the destroyed cars. Iran launched a retaliatory missile strike on Israel starting late on June 13, after a series of Israeli airstrikes earlier in the day targeted Iranian military and nuclear sites, as well as top military officials. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جانب من الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية على مدينة رمات غان بضواحي تل أبيب (غيتي)
14/6/2025-|آخر تحديث: 10:57 (توقيت مكة)

ذكر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا مقارنة بالهجمات السابقة، في حين قال مصدر عسكري إيراني إن الحرب ستتوسع في قادم الأيام لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة.

ونقلت كالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر عسكري وصفته بـ"المطلع" أن الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف أن "المعتدين سيكونون هدفا لردنا الحاسم وواسع النطاق"، مشددا على أن القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تقتصر على التحركات المحدودة التي نفذت الليلة الماضية.

كما قال المصدر العسكري المطلق إن الضربات الإيرانية "ستتواصل وستكون مؤلمة للغاية للمعتدين وستجعلهم يندمون".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت -صباح اليوم السبت- إن دفعة سادسة من الصواريخ أُطلقت من إيران واستهدفت مناطق واسعة من إسرائيل.

وخلفت الهجمات الإيرانية -في أحدث حصيلة- مقتل 3 إسرائيليين، سقط اثنان منهم بقصف على مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، في حين قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة رمات غان في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

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وبلغ عدد المصابين نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الإيرانية

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