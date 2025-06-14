مقتل جندي في خان يونس وإطلاق 4 صواريخ من غزة

أفادت مصادر إسرائيلية -اليوم السبت- بمقتل جندي في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) دون إضافة مزيد من التفاصيل، في ظل مواصلة جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالقطاع الفلسطيني تزامنا مع شن عمليات ضد إيران منذ فجر أمس الجمعة.

ويأتي ذلك بعد إعلان كتائب القسام استهداف غلاف غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط 4 صواريخ أطلقت منذ صباح اليوم من غزة في أماكن خالية في الغلاف دون إصابات.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار العمليات العسكرية في غزة، وسط تواصل القصف على كافة أنحاء القطاع المدمر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين بينهم أطفال.