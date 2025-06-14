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أخبار
عاجل | مصادر إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس
14/6/2025
عاجل | مصادر إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة
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