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عاجل | مصادر إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس

14/6/2025

عاجل | مصادر إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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