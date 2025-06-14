إسرائيل تغلق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر

أعلنت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل الواقع قرب تل أبيب، اليوم السبت إغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك عقب إطلاق إيران صواريخ ليلا ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على أراضيها.

وقالت المتحدثة ليزا دايفر لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار".

وأظهرت بيانات ملاحية توجيه إسرائيل جزء من أسطول طائراتها المدنية إلى مطارات أوروبية بديلة، إضافة إلى نقل الطائرة الحكومية "جناح صهيون".

وأظهرت البيانات أن 14 طائرة إسرائيلية توجهت إلى مطاري لارنكا وبافوس في جزيرة قبرص، اللذين يُعدان من أقرب المطارات الأوروبية إلى إسرائيل.

وتوجهت الطائرة الحكومية الإسرائيلية الإسرائيلية المعروفة باسم "جناح صهيون" إلى العاصمة اليونانية أثينا، في حين توجهت طائرات أخرى إلى المجر وبلغاريا وفرنسا.

وبحسب تحليل بيانات موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد حركة الطيران، غادرت أكثر من 27 طائرة إسرائيلية مطار بن غوريون عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت إسرائيل (الثالثة بتوقيت غرينتش) من دون ركاب.

إغلاق لأيام

وفي السياق ذاته، رجحت مصادر أمنية إسرائيلية أن يتواصل إغلاق المطار من 3 إلى 4 أيام على الأقل، وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي أمس الجمعة.

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وكانت شركات الطيران الإسرائيلية "إلعال" و"يسرائير" و"أركياع" قالت أمس الجمعة إنها تنقل طائراتها إلى خارج إسرائيل.

وذكرت شركة يسرائير للطيران أمس أنها تستكمل حاليا عملية إجلاء ونقل طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب، مضيفة أن هذا جزء من خطة طوارئ وضعت في الأيام القليلة الماضية.

كما أوضحت شركة إلعال أنها تنقل طائراتها من إسرائيل "إلى وجهاتنا"، وأحجمت شركة أركياع عن الإفصاح عن وجهتها.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد من الطائرات من تل أبيب صباح أمس.