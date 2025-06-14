مسؤول إيراني كبير: سنستهدف قواعد الدول التي تدافع عن إسرائيل

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الجمعة، عن أن طهران ستكثف هجماتها ضد إسرائيل، وهدد بأن بلاده ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تقدم الدعم للكيان الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول أن "إيران تحتفظ بحقها -بموجب القانون الدولي– في الرد الحاسم على هذا الكيان"، وهدد قائلا "أي دولة تحاول الدفاع عن إسرائيل في مواجهة العمليات الإيرانية، ستعتبر قواعدها ومواقعها الإقليمية أهدافا جديدة لطهران".

وكانت مصادر أميركية وإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق أمس الجمعة، بأن الجيش الأميركي ساهم في اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل. كما نقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي أن دولا أخرى في المنطقة شاركت أيضا في دعم منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3″، التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة.

وقد قُتلت إسرائيلية جراء سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى 70 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.