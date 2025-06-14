ترامب: بوتين يشعر مثلي بأن الحرب بين إسرائيل وإيران ينبغي أن تنتهي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد مثله أن ينهي ما وصفها "بالحرب" بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد اتصال بينهما عرض خلاله بوتين الوساطة.

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي اتصل به صباح اليوم ليتحدث عن إيران واستغرقت المكالمة حوالي ساعة، وقال "تحدثت مطولا مع بوتين عن الحرب بين إيران وإسرائيل، وخصصنا وقتا أقل بكثير للحديث عن روسيا وأوكرانيا".

وخلال الاتصال، أكد بوتين أن موسكو مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل، وفق الكرملين.

وأعرب كل من بوتين وترامب عن القلق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة، لكنهما "لم يستبعدا العودة إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني"، بحسب بيان الكرملين.

كذلك عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي استعداد بلاده للمساعدة في تهدئة الوضع ومواصلة العمل على حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي المكالمة الهاتفية، أبلغ لافروف نظيره الإيراني أن موسكو تندد باستخدام إسرائيل للقوة ضد إيران.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات على إيران تحظى بموافقة ترامب الذي كان قد وصف أمس الهجوم الإسرائيلي على طهران "بالممتاز".

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وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والضربات الجوية اليوم السبت في اليوم التالي لشن إسرائيل هجوما جويا على طهران أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية بذريعة منع إيران من الوصول للقنبلة النووية.