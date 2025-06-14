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عاجل | ترامب: الرئيس الروسي يشعر مثلي أن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران ينبغي أن تنتهي

14/6/2025-|آخر تحديث: 22:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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