"الدولية الذرية" تدعو لاجتماع طارئ بعد استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم السبت أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمحافظي الوكالة بعد غد الاثنين لبحث هجمات إسرائيل على منشآت إيران النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن 4 أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي في إيران تضررت جراء هجوم أمس، منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.

وذكرت الوكالة عبر منصة إكس أن منشأة أصفهان تم استهدافها عدة مرات أمس الجمعة، وتعرضت لأضرار بما في ذلك منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع تصنيع صفائح الوقود.

وأضافت "مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع".

وفي بيان سابق، ذكرت وكالة الطاقة الذرية أنها على اتصال بسلطات الأمان النووي الإيرانية للحصول على معلومات عن حالة المرافق النووية المعنية وتقييم أي آثار أوسع نطاقا قد تترتب على صعيد الأمان والأمن النوويين.

وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، في البيان أنه يجب ألا تتعرض المرافق النووية أبدا للهجوم، بصرف النظر عن السياق أو الظروف، لأن ذلك قد يلحق أضرارا بالناس والبيئة على حد سواء.

وشدد على أن هذا النوع من الهجمات تترتب عليها آثار خطيرة فيما يخص الأمان والأمن النوويين والضمانات، وكذلك فيما يخص السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وذكرت الوكالة بأن أي هجوم مسلح وأي تهديد ضد المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يمثّلان انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.

ودعا غروسي جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدا أن أي عمل عسكري يخلُّ بأمان المرافق النووية وأمنها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر في الشعب الإيراني والمنطقة والخارج.