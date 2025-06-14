قتيلة وعشرات الجرحى وحدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

قتلت إسرائيلية جراء سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت وفق القناة 12 الإسرائيلية، بينما ارتفع عدد مصابين القصف الإيراني إلى 63 إسرائيليا وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى. في غضون ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني وذلك إثر إطلاق إيران دفعت صاروخية جديدة تجاه أهداف إسرائيلية.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه، في حين كشفت وكالة تسنيم للأنباء عن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا إيرانيا وقع في موقع استراتيجي وسط إسرائيل.

في غضون ذلك أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في تل أبيب، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة تل أبيب وحدوث أضرار كبيرة

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وفي مواقع عدة بشمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل، في حين دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران. وأشار إلى منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

إعلان

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى في إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وفي وقت سباق من الليلة أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل، واعتراض الدفاعات هدفا جويا مشبوها في منطقة إيلات إضافة إلى اعتراض سفينة صواريخ 5 مسيرات منذ صباح الجمعة.