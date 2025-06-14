قتيلة وعشرات الجرحى وحدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

قُتلت إسرائيلية جراء سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى 63 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

في غضون ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني، وذلك إثر إطلاق إيران دفعة صاروخية جديدة تجاه أهداف إسرائيلية.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه، في حين كشفت وكالة تسنيم للأنباء عن بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عشرات الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل، وتم اعتراض عدد منها.

وقد نقلت مواقع إعلامية إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا إيرانيا وقع في موقع إستراتيجي وسط إسرائيل.

إصابات جديدة

في غضون ذلك أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بإصابة 5 إسرائيليين إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة تل أبيب، وحدوث أضرار كبيرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وبمواقع عدة شمال إسرائيل، وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل، بينما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وأشار إلى أن منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

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وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى في إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وفي وقت سباق من الليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل، واعتراض الدفاعات هدفا جويا مشبوها في منطقة إيلات، إضافة إلى اعتراض سفينة صواريخ 5 مسيرات منذ صباح الجمعة.

دمار غير مسبوق

أكد قائد شرطة لواء تل أبيب أن ما جرى (يقصد الهجوم الإيراني) يمثل حدثا كبير شمل عددا كبيرا من المواقع، وأن قوات الإنقاذ تحاول الوصول لمحتجزين.

وقال إن قوات الإنقاذ تحاول الوصول إلى محتجزين داخل ملاجئ مغلقة.

وأضاف أن المنطقة تعرضت لعدة أنواع من الصواريخ، وأن هناك مباني انهارت وأخرى دمرت فيها طوابق كاملة.

ومن جهتها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن "دمارا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث تعرضت عشرات المباني والمركبات لأضرار مباشرة بفعل الصواريخ الإيرانية أو شظايا الصواريخ الاعتراض.

ونقلت صحيفة هآرتس تضرر مبنى من 32 طابقا في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية، كما تم إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

كما اشارت صحيفة هآرتس إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبانٍ بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل، بينما تضررت مئات المباني.

وقال رئيس بلدية رمات غان إن 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني.