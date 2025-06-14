إيران تبدأ هجوما جديدا على إسرائيل

شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة وخلفت قتلى وجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفعة الصاروخية الجديدة القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن تقريرا أوليا يشير إلى سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة، كما ذكرت بأن سلاح الجو اعترض عشرات الصواريخ بما في ذلك خارج الأجواء الإسرائيلية.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، وطلب من الإسرائيليين دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وذكر التلفزيون الإيراني بأن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.