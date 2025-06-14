إيران تبدأ هجوما جديدا على إسرائيل

شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة وخلفت 3 قتلى وعشرات الجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الدفعة الصاروخية الجديدة القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن تقريرا أوليا يشير إلى سقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة، كما ذكرت، أن سلاح الجو اعترض عشرات الصواريخ بما فيها خارج الأجواء الإسرائيلية.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط صواريخ في منطقة حيفا، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حريقا نشب في منشأة إستراتيجية قرب حيفا، جراء سقوط الصواريخ من إيران.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن الحكومة الأمنية ستجتمع مجددا في ملجأ تحت الأرض بعد موجة الصواريخ الجديدة القادمة من إيران.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، وطلب من الإسرائيليين دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

إعلان

وذكر التلفزيون الإيراني، أن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش يشن هجمات على أهداف عسكرية في طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل.

ونقلت القناة نفسها عن مصدر أمني بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات في إيران واليمن في وقت واحد.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية سمتها "الوعد الصادق 3″، الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن سبعا، ما أدى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.