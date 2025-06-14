إيران تتوعد إسرائيل بهجوم عنيف ومدمر خلال ساعات

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت أن من المتوقع أن تشن إيران هجمات "عنيفة ومدمرة" على إسرائيل خلال الساعات المقبلة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب عدة أهداف في جميع أنحاء إيران.

ومن جهتها، قالت البحرية الإيرانية إنها رصدت الليلة الماضية مدمرة بريطانية دخلت شمال المحيط الهندي لإرشاد صواريخ إسرائيل.

وأكدت البحرية الإيرانية أن طائراتها المسيرة منعت تقدم المدمرة البريطانية نحو مياه الخليج وأجبرتها على تغيير مسارها.

وأسفرت الهجمات الإيرانية في أحدث البيانات عن مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب، في حين قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، وارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى أكثر من 200 إسرائيلي، اثنان منهم بحالة حرجة وفقا للإسعاف الإسرائيلي، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.